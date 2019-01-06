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ABD askerleri Bağdat'ta çarşı gezisine çıktı

Silahlı ve üniformalı bir şekilde Bağdat'ta çarşı gezisine çıkan ABD askerleriyle selfie çekenler oldu.

AA | 06.01.2019 - 11:47..
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ABD askerleri Bağdat'ta çarşı gezisine çıktı

ABD'li Tuğgeneral Austin Renforth ve beraberindeki bir grup askerin, cuma günü Bağdat'ta kafe ve kitapçıların bulunduğu Mutabanna Caddesi'nde çay içip, vatandaşlarla sohbet ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

ABD askerleri Bağdat'ta çarşı gezisine çıktı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERENLER OLDU

Askeri üniformalar ve Iraklı askerlerin koruması altında kafede çekilen görüntüler daha sonra Irak yerel medyasında da geniş yer buldu. Yaşanan bu durumun ardından ilk tepki ABD'nin Irak'taki varlığına karşı olan siyasi partiden geldi.

ABD askerleri Bağdat'ta çarşı gezisine çıktı

"EGEMENLİK İHLALİDİR"

Irak'taki Şii lider Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sairun Koalisyonu Sözcüsü Hamdullah er-Rıkabi, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu durum, Irak halkının iradesine meydan okuma ve yeni bir egemenlik ihlalidir. ABD idaresi, bu kötü davranışla çirkin yüzünü ortaya çıkarmış, tüm uluslararası yasaları ihlal etmiştir." ifadelerini kullandı.

ABD askerleri Bağdat'ta çarşı gezisine çıktı

MERKEZİ HÜKÜMETE TEPKİ

Irak merkezi hükümetine sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunan Rıkabi, hükümetin kamuoyuna bu konuda bir açıklama yapması gerektiğini kaydetti.

ABD askerleri Bağdat'ta çarşı gezisine çıktı

ABD askerleri Bağdat'ta çarşı gezisine çıktı

ABD askerleri Bağdat'ta çarşı gezisine çıktı

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