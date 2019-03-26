ABD basını NATO ile Rusya'yı savaştırdı

NI yazarı Michael Peck, ABD Strateji ve Bütçe Değerlendirmeleri Merkezi'nin araştırmasını baz alarak Rusya'yla NATO'yu Avrupa'da sınırlı bir savaşta karşı karşıya getirdi.

"RUSYA, NATO MÜDAHALE EDEMEDEN ÜÇ ÜLKENİN BİR KISMINI İŞGAL ETTİ"

Peck'in simülasyonunda ortaya çıkan sonuca göre Rusya, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın bir kısmını müttefik ülkelerin müdahalesinden uzun süre önce ele geçirmeyi başardı.

"İTTİFAK İÇİN ÖLÜMCÜL SONUÇLAR OLABİLİR"

Peck, "Avrupa kıtasında Rusya'yla girişilecek sınırlı bir savaşta alınacak yenilgi bile, İttifak için ölümcül sonuçlar ortaya koyabilir" diye vurguladı.

Uzmanların görüşlerini aktaran Peck, NATO ülkelerinin müttefiklerini korumakta başarısız olan ABD'ye güveninin ciddi şekilde zayıflayacağının ve bunun da Avrupa'da jeopolitik değişikliklere yol açacağının altını çizdi.

"AVRUPA SAVUNMASINDA KİLİT ÜLKE POLONYA"

Böyle bir senaryonun önüne geçilmesi için bir koruma programı öneren uzmanlar, Doğu Avrupa'da savunma hattının kilit ülkesi olarak Polonya'yı işaret etti ve NATO'ya bu ülke topraklarına tam teşekküllü ABD savunma sistemleri konuşlandırma çağrısı yaptı.