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ABD Başkanı Donald Trump'tan Bağdadi açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin kendine karşı yapılan operasyonda üzerindeki canlı bomba yeleğini patlatarak intihar ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 27.10.2019 - 16:20..
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ABD Başkanı Donald Trump'tan Bağdadi açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin İdlib'de DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'ye karşı yapılan operasyonla ilgili Beyaz Saray'da açıklamalar yaptı.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

ABD Başkanı Donald Trump'tan Bağdadi açıklaması VİDEO

"KENDİNİ VE ÜÇ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ"

"DEAŞ'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü. ABD personeli harikaydı, hiçbir personelimizi kaybetmedik.

Halkımızla ilgili, dünyayla ilgili çok kötü şeyler söylüyordu. El Kaide'nin başına geçmesi bekleniyordu. Bağdadi yıllardır kaçıyordu. DAEŞ'in eylem planlarıyla ilgili bilgilere ulaştık.

KÖPEK GİBİ ÖLDÜ

Bir köpek gibi öldü, korkak gibi öldü. Sürekli fikir değiştirdi. Sonunda burada olduğunu öğrendik. İstihbarat ve gösterilen çaba gerçekten önemli. Duvarları patlatarak içeri girdiler. Bunları izleme fırsatı buldum. Başkan Yardımcısı Pence ile birlikte izledik. Bir film izler gibi izledik, mükemmeldi.

TÜRKİYE GİRECEĞİMİZİ BİLİYORDU

Türkiye bizim oraya gireceğimizi biliyordu. Onlar da harikaydı, bize müdahele etmediler. Girip çıkmak, görevin çok tehlikeli bir kısmıydı. Bu askerler inanılmaz, ateş açanları anında yok ettiler."

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