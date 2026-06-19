ABD Başkanı Trump: İran çaresizlikten masaya oturdu

İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sürecin bu noktaya varmasında İranlı yetkililerin iyi niyetle çabaladıklarını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın çaresizlikten her yolu denediğini savunulmuştu.

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatla ilgili art arda paylaşımlar yapan Trump ise "Biz çaresizlikten masaya oturmadık, İran oturdu. İşleri bitti" değerlendirmesini yaptı.

"SAVAŞ, İRAN'I ZAYIFLATTI"

Mutabakat gereği kararlaştırılan 60 günü tamamlayacaklarını belirterek İran'a 'tek bir kuruş bile verilmeyeceğini' aktaran Trump, "Savaş, İran'ı zayıflattı. Artık ne hava kuvvetleri ne donanması ne uçaksavar teçhizatı ne radarı ne de kayda değer başka bir şeyi var" yorumunu yaptı.

İran'ın 4 ay öncesine kıyasla daha iyi olduğunu söyleyen Demokratlara yüklenen Trump, "Böyle bir şeyi söyleyip yanlarına kar kalmasını hayal edebiliyor musunuz? İnsanlar ne kadar aptal olabilir ki?" ifadelerini kullandı.