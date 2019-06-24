ABD-Çin ticaret savaşları, dizüstü bilgisayar fiyatlarını artıracak

Çin, dünyadaki bütün üreticiler için gittikçe büyüyen bir pazar haline geldi ve bu nedenle ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları birçok şirketi şimdiden korkutmaya başladı. İki ülke arasında devam eden bu krizin dizüstü bilgisayar fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Intel'den Apple'a kadar bütün dizüstü bilgisayar üreticileri, ABD-Çin geriliminden oldukça etkileniyor. Dev firmalar, önümüzdeki haftalarda dizüstü bilgisayar fiyatlarına gelecek zamlar hakkında tüketicileri şimdiden uyardı.

FİYATLAR ARTACAK

Intel, Microsoft, Dell ve HP gibi dizüstü bilgisayar üreticileri, gelecek haftalarda fiyatları ortalama 120 dolar artırmayı planlıyor. Bu şirketler yaptıkları ortak açıklamada, yaşanacak bu fiyat artışının dizüstü bilgisayarları tamamen erişilemez hale getirebileceğinden endişe duyduklarını belirtti.

ABD'li üreticiler bu durumdan en az zararlı çıkmak için çalışmalara hız kazandırdı. Bazı şirketler uzun vadeli çalışmalar yürütürken, bazı şirketler ise ABD hükümetini ikna etmeye çalışıyor.

ABD-Çin ekonomik gerginliklerinin sonuçları ne olursa olsun önümüzdeki aylarda dizüstü bilgisayar fiyatlarının artması bekleniyor. Üstelik iki ülke şimdiden anlaşma sağlasa bile geçmiş günlerde yaşanan krizler nedeniyle bu fiyat artışının yine gerçekleşeceği tahmin ediliyor.



