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ABD iki yasak füzeyi deneyecek

Rusya ve İran gibi ülkelere füze yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında yasaklanan iki füzeyi, bu yıl test edecek.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 11:58..
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Associated Press haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde; yetkililerin füzelerin ismini vermediği ancak, füzelerden birinin bin kilometre menzile sahip alçak irtifa seyir füzesi, diğerinin ise menzili 3 bin ile 4 bin kilometre arasında balistik bir füze olacağı ifade edildi.

AKTİF HALE GETİRİLECEK

Her iki füzenin de nükleer başlık taşımayacağı belirtilirken, alçak irtifa seyir füzesinin ağustos ayında test edileceği ve 18 ay içerisinde aktif hale getirileceği kaydedildi.

BEŞ YIL İÇERİSİNDE OPERASYONEL HALE GETİRİLEBİLECEK

Balistik füzenin ise kasım ayında test edileceği ancak, beş yıl içerisinde operasyonel hale getirilebileceği belirtildi.

ABD iki yasak füzeyi deneyecek

ABD'nin Doğu Asya ve Avrupa'daki müttefiklerine, her iki füze konusunda henüz danışmadığına dikkat çekilen haberde, Amerikan ordusunun balistik füzeyi Pasifik'teki Guam Adası'na konuşlandırabileceği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl ağustos ayında Sovyetler Birliği ile 1987'de imzalanan ve Rusya Federasyonu ile devam edilen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, Rusya'nın INF Anlaşması'nı uzun zamandır ihlal ettiğini gerekçe göstererek feshedeceklerini ifade ederken Rusya ise ABD'yi anlaşmaya uymamakla suçluyor.

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