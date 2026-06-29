ABD ile İran arasında yeni görüşme iddiası: Karşılıklı açıklamalar geldi

ABD-İran hattında sıcak saatler...

İki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında görüşmeler devam ediyor.

Öte yandan son birkaç günde bazı çatışmaların yaşandığı da bildirildi.

TRUMP YENİ GÖRÜŞMEYİ DUYURDU

İran ile varılan mutabakatta çıkan anlaşmazlıklar ve karşılıklı saldırılar sonrası açıklama yaparak İran'ın yeni bir görüşme talep ettiğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, "İran görüşme talep etti, görüşme yarın Doha'da olacak." ifadelerini kullandı.

Donald Trump: İran görüşme talep etti

BEYAZ SARAY İKİ İSMİN GİDECEĞİNİ AÇIKLADI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Katar’a ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın gideceğini bildirdi.

Leavitt, "Özel Temsilci Witkoff ve Jared Kushner, bu hafta Doha’da üst düzey görüşmeler için yola çıkacak. Görüşmeler kapsamında mutabakat zaptını tartışmaya devam ediyoruz. Bu üst düzey görüşmelerin yanı sıra teknik görüşmeler de gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

İRAN GÖRÜŞMEYİ DOĞRULAMADI

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Teknik Müzakere Heyeti Başkanı Kazım Garibabadi, ABD’nin Katar iddialarının tersine bir açıklama yaptı.

Tasnim haber ajansının aktardığına göre İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Garibabadi, "Katar ile görüşmeler, her zamanki gibi sürdürülüyor. Ancak bazı medya organlarında Doha’da çalışma grupları arasında teknik görüşmeler yapılacağına dair haberler doğrulanamamaktadır." dedi.