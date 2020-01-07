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ABD, İran Dışişleri Bakanı'na vize vermedi iddiası

ABD'nin, Çarşamba günü yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak için New York'a gelmek isteyen İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'e vize vermediği öne sürüldü.

AA | 07.01.2020 - 07:25..
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Foreign Policy’nin haberinde, Zarif’in, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesi hakkında 9 Ocak BMGK toplantısında konuşma yapmak üzere ABD’ye vize başvurusunda bulunduğu ancak hala cevap alamadığı kaydedildi.

TRUMP'TAN GUTERRES'E: "ABD'YE GELEMEZ"

Konu hakkında bilgisi bulunan diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, İran hükümetinin vize için yanıt beklerken, Trump yönetiminin dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i telefonla arayarak ABD’nin Zarif’in gelişine izin vermeyeceği konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

ABD, İran Dışişleri Bakanı'na vize vermedi iddiası

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

"ABD, ZARİF'İ ENGELLEYEMEZ"

Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Larry Johnson, BM ile ev sahibi ülke ABD arasında imzalanan 1947 sözleşmesine göre Zarif’e kesinlikle izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

Johnson, “Herhangi bir dışişleri bakanının istediği zaman BM Güvenlik Konseyine hitap etme hakkı vardır ve ABD, BM genel merkezine erişimi sağlamakla yükümlüdür.” ifadelerini kullandı.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı ile BM Daimi Temsilciliğinin konu ile ilgili açıklama talebine karşılık vermediği, BM Genel Sekreter Sözcülüğünün de yorum yapmadığı aktarıldı.

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