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ABD Kongresi'nde başörtüsü yasağına karşı başvuru

Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilen Somali asıllı İlhan Ömer'in başörtülü olması sebebiyle, Demokrat üyeler, Kongrede başı örtmeyi yasaklayan kanunun kaldırılması için başvuruda bulundu.

AA | 20.11.2018 - 06:19..
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ABD Kongresi'nde başörtüsü yasağına karşı başvuru

Demokrat üyeler, meclis üyelerinin, başı kapatan şapka, başörtüsü, şal veya sarık ile meclise girmesini yasaklayan 181 yıllık kanunun kaldırılmasını talep etti.

Ara seçimlerde Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen ve başörtülü olan İlhan Ömer'in, yürürlükte olan kanuna göre meclise girmesi ve konuşma yapması yasak olduğundan başvurunun yapıldığı belirtildi.

ABD Kongresi'nde başörtüsü yasağına karşı başvuru

"BAŞÖRTÜM, ANAYASANIN 1. MADDESİ İLE KORUNUYOR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer, başörtülü olmasının kendi kararı olduğunu ve bunun ABD anayasasının birinci maddesi tarafından da korunduğunu belirterek, "Bu yasak, kaldırılması için uğraşacağım son yasak olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongresi'nde başörtüsü yasağına karşı başvuru

Yasağın kaldırılması için yapılan başvuruda, Meclis üyelerinin ve çalışanların dini özgürlüklere sahip olması ve dini görevlerini yerine getirebilmesinin anayasal bir madde olduğu ve söz konusu kanunun bu maddeyle çeliştiği vurgulandı.

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