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ABD ordusundaki koronavirüs ölümleri 3'e yükseldi

ABD Ulusal Muhafızlar’dan bir askerin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ABD ordusunda koronavirüsten can kaybı 3'e çıktı.

AA |
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ABD ordusundaki koronavirüs ölümleri 3'e yükseldi

ABD Ulusal Muhafızlar’dan bir askerin New Jersey eyaletinde yakalandığı koronavirüs salgınında hayatını kaybettiği bildirildi.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, ismine ve rütbesine yer ver verilmeyen askerin New Jersey eyaletinde Ulusal Muhafızlar Kara Kuvvetlerine bağlı olduğu belirtildi.

21 MART'TAN BERİ TEDAVİ ALTINDAYDI

Açıklamada, personelin 21 Mart’ta koronavirüs testi pozitif çıktığı ve o zamandan beri hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

ABD ORDUSUNDA SALGINDAN ÖLENLERİN SAYISI 3'E ÇIKTI

Bu kayıpla birlikte ABD ordusunda koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 3’e yükseldi. Daha önce bir askerin ve bir asker aile bireyinin salgından hayatını kaybettikleri duyurulmuştu.

ABD ordusundaki koronavirüs ölümleri 3'e yükseldi

TRUMP ASKERLERİ DESTEK VERMEK İÇİN GÖREVLENDİRMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zaman önce Ulusal Muhafızları koronavirüs salgınında valiliklere destek vermek için görevlendirmişti.

ABD ORDUSUNDAKİ VAKA SAYILARI ARTIYOR

ABD ordusunda, şimdiye kadar 569’u asker, 220’si sivil personel, 150’si asker aile bireyi, 64’ü sözleşmeli personel olmak üzere 1043 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

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