Koronavirüs salgınında en çok kayıp veren ve vaka sayısı bir milyona yaklaşan ABD’de, Florida eyaletindeki Fort Myers kenti polis departmanı, bölgedeki Lee Memorial Hastanesi önünde sağlık çalışanlarına moral vermek için harekete geçti.

Fort Myers kenti polis departmanı, ekip otolarıyla kalp şekli çizdi.

“TEŞEKKÜRLER FMPD”

Polisler sirenleri açarak, 14 araçla kalp çizdiği yerden sağlık çalışanlarına seslendi. Polis ekipleri, 'Teşekkürler FMPD’ yazan pankartlar ile sağlık çalışanlarına minnettarlıklarını sundu.

ABD polisinden sağlık çalışanlarına moral ViDEO

HEMŞİRELER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Polis memurlarından Kristin Capuzzi, "Bazı hemşireler gözyaşları içinde arabalarına biniyorlardı ve fotoğraf çekmeye geliyorlardı. Gerçekten inanılmazdı. Çok güzel bir andı.” dedi.