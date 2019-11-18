taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7301
Euro
6.34
Altın
1464.26
Borsa
107049.97
Gram Altın
270.157
Bitcoin
48410.34

ABD, Suriye'de petrol için yeni üs kurdu

Suriye'den çekileceğini açıklayan; ancak petrol olan yerlerde kalmaya devam eden ABD, Kamışlı'nın doğusundaki yeni bir üsse konuşlandı.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 16:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
ABD, Suriye'de petrol için yeni üs kurdu

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yaptığı diplomatik hamlelerle Suriye'de yeni dengeler oluşurken; ABD petrolü bırakmak istemiyor.

Trump'ın 'çekileceğiz' açıklamasına rağmen önceki dönemlere göre Suriye'de daha az sayıda asker bırakan ABD'nin politikası; direkt petrole sahip olmak üzere kurgulandı.

YENİ ÜS KURULDU

Amerika Birleşik Devletleri, şimdi de Kamışlı'nın doğusunda Tırbespiye'ye yeni bir üs kurdu.

ABD'nin buraya üs kurmasının altında yatan neden ise: Petrol. Tırbespiye'de de Kamışlı'da olduğu gibi petrol kuyuları yer alıyor.

Amerikan askerleri Suriye'de Deyrizor, Rakka, Haseke gibi petrol bulunan kentlerde varlığını sürdürüyor.

ABD, Suriye'de petrol için yeni üs kurdu

GRAFİĞİN BÜYÜK HALİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Türkiye ile Rusya'nın yaptığı anlaşmada Kamışlı yok haberi
ABD, Suriye'de petrol için yeni üs kurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

143
Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

157
MetroPOLL'ün genel seçim anketi

MetroPOLL'ün genel seçim anketi

344
EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

758
Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

308
A Milli Takımımız son maçını kazandı

A Milli Takımımız son maçını kazandı

97
Mustafa Sandal'dan Burcu Esmersoy itirafı

Mustafa Sandal'dan Burcu Esmersoy itirafı

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir