ABD, Suriye'de petrol için yeni üs kurdu

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yaptığı diplomatik hamlelerle Suriye'de yeni dengeler oluşurken; ABD petrolü bırakmak istemiyor.

Trump'ın 'çekileceğiz' açıklamasına rağmen önceki dönemlere göre Suriye'de daha az sayıda asker bırakan ABD'nin politikası; direkt petrole sahip olmak üzere kurgulandı.

YENİ ÜS KURULDU

Amerika Birleşik Devletleri, şimdi de Kamışlı'nın doğusunda Tırbespiye'ye yeni bir üs kurdu.

ABD'nin buraya üs kurmasının altında yatan neden ise: Petrol. Tırbespiye'de de Kamışlı'da olduğu gibi petrol kuyuları yer alıyor.

Amerikan askerleri Suriye'de Deyrizor, Rakka, Haseke gibi petrol bulunan kentlerde varlığını sürdürüyor.