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ABD ticaret savaşında Çin'i rahat bırakmıyor

Trump, Çin’e yönelik ek gümrük vergilerine yenisini ekliyor. ABD'nin bu vergilerden milyar dolarlar kazanacağı belirtiliyor.

DHA | 26.06.2019 - 21:33..
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ABD ticaret savaşında Çin'i rahat bırakmıyor

ABD ile Çin arasında yaşanan ekonomik savaş, yaptırım ve vergilendirmeler ile katlanarak devam ediyor.

Özellikle teknoloji alanında yapılan ticaretlere yönelik mevcut vergilendirmelere yenisinin getirileceğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Xi ile de bir anlaşma yapılabileceğini belirtti.

"EK VERGİLERDEN SERVET"

Trump, Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’nde Bir arayua geleceği Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir ticaret anlaşması imzalanmasının mümkün olduğunu ancak aksi durumda ABD’nin ek gümrük vergileri sayesinde bir “servet” kazanacağını belirtti.

ABD ticaret savaşında Çin'i rahat bırakmıyor

Bir ticaret anlaşmasının imzalanabilmesi için Çin’in fikri mülkiyet korumasını kabul etmesi gerektiğini söyleyen Trump, bir anlaşma olmaması halinde gümrük vergilerinin yüzde 10 yerine yüzde 25 artacağını ekledi.

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