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ABD: Türkiye'nin operasyonunu desteklemeyeceğiz

Amerikan yönetimi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyonunu desteklemeyceğlerini duyurdu.

AA | 07.10.2019 - 06:11..
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ABD: Türkiye'nin operasyonunu desteklemeyeceğiz

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

"DEAŞ'I YENDİK, ARTIK YOKUZ"

Açıklamada, DEAŞ'ı yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı vurgulandı.

"YAKALADIĞIMIZ DEAŞ'LILARDAN TÜRKİYE SORUMLU OLACAK"

ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan DEAŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına işaret edildi.

Açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak." denildi.

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