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ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemleri Türkiye'ye satılacak.

AA | 19.12.2018 - 05:43..
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ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma kararı ABD ve NATO'da büyük rahatsızlık yaratmıştı.

Patriot füzelerini parasıyla Türkiye'ye satmayan ABD, S-400 kararıyla köşeye sıkıştı.

ERDOĞAN İLE PUTİN'İN KARARLILIĞI

Bütün baskılara rağmen Türkiye S-400'den vazgeçmeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde sistemin satın alınması meselesini halletti.

ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

(S-400)

ONAY VERDİLER

Bu gelişmelerden sonra Türkiye'nin ciddiyetini kavrayan ABD, Patriot sistemlerinin satışına onay verdiğini açıkladı. Ancak S-400 varken Türkiye'nin Patriot sistemine ihtiyaç duyarak satın alıp almayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

(Patriot)

 

Patriot füze sistemi VİDEO

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