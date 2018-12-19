ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemleri Türkiye'ye satılacak.

Sudan Devlet Başkan Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, Güney Kordofan eyaletindeki çatışmaların dini sebeplerden değil dış güçlerin ajandaları ve arzularından kaynaklandığını belirtti.

1 Konut projelerinde yabancı yatırımcıların sayısı düştü Yabancı yatırımcının konuta ilgisi azaldı.

2 Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı Bir müşteri istiridyenin içinden 2 ile 4 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen

3 Özdemir’in işkence ettiği papağan ameliyat olacak Murat Özdemir’in şiddet uyguladığı Afrika cinsi gri papağanın travmalardan dolayı yarın ameliyat olacağı öğrenildi.

4 Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı Rusya Tur Operatörleri Birliği Rus basınına verdiği bilgiye göre, 2019 yazında Türkiye’ye olan tur fiyatlarına zam yaptı.

5 Doktorlar hamile kızın yaşını öğrenince polisi aradı Adana'da 14 yaşında 8 aylık hamile bir kız çocuğu hastaneye gelince, çocuk şube müdürlüğü olaya el attı.

6 Marilyn Monroe gibi olmaya çalışan Fransız Marilyn Monroe gibi görünmek için 18 ayda dudak dolgusu ve botoksa 5.000 sterlin harcadı.