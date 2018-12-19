ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma kararı ABD ve NATO'da büyük rahatsızlık yaratmıştı.
Patriot füzelerini parasıyla Türkiye'ye satmayan ABD, S-400 kararıyla köşeye sıkıştı.
ERDOĞAN İLE PUTİN'İN KARARLILIĞI
Bütün baskılara rağmen Türkiye S-400'den vazgeçmeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde sistemin satın alınması meselesini halletti.
(S-400)
ONAY VERDİLER
Bu gelişmelerden sonra Türkiye'nin ciddiyetini kavrayan ABD, Patriot sistemlerinin satışına onay verdiğini açıkladı. Ancak S-400 varken Türkiye'nin Patriot sistemine ihtiyaç duyarak satın alıp almayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
(Patriot)