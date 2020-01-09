ABD'de 1,8 milyon insan daha kanser riski altında

Amerikan Kanser Derneğinin bir dergide yayımlanan raporunda, ülkede kanserden kaynaklanan ölüm oranlarında 2016'dan 2017'ye yüzde 2,2 ile en yüksek düşüşün kaydedildiği belirtildi.

KANSER KAYNAKLI ÖLÜMLER AZALDI

Raporda, 1991 yılından bu yana kanser ölümlerinde yüzde 29 oranında azalma olduğuna vurgu yapılarak, bunun kanserden dolayı 2 milyon 900 bin daha az ölüm yaşandığı anlamına geldiği kaydedildi.

Uzmanların, kanser oranındaki düşüşü sigara kullananların azalmasına ve akciğer kanseri tedavisindeki ilerlemelere bağladığı bildirildi.

EN TEHLİKELİSİ AKCİĞER KANSERİ

Akciğer kanserinin diğer kanserlerin toplamından daha fazla ölüme neden olduğuna dikkati çekilen raporda, kolorektal, göğüs ve prostat kanserindeki ilerlemelerin ise yavaş olduğu kaydedildi.

Amerikan Kanser Derneğinin eski baş bilim uzmanı ve John Hopkins Üniversitesinden Dr. Otis Brawley'in, "1960 ve 1970’lerden bu yana sigara içmenin günümüz nüfusu üzerindeki etkileriyle halen uğraşıyoruz." ifadeleri de paylaşıldı.

Raporda, kalp krizinden sonra ülke çapında kanserin ikinci en büyük ölüm nedeni olduğu vurgulanırken, 2020'de 1 milyon 806 bin civarında yeni kanser vakasının, 606 bin civarında da kanser kaynaklı ölümün gerçekleşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.