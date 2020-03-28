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ABD'de 5 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi

Test kiti, 5 dakika içinde kişinin koronavirüs pozitif olduğunu, en geç 13 dakika içinde de negatif olduğunu bildiriyor.

AA | 28.03.2020 - 12:26..
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Dünya çapında koronavirüs test kiti konusunda çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ABD'de 5 dakika içinde kişinin koronavirüs sonucunu veren test kitinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA), acil kullanım izni aldığı bildirildi.

GENOM DİZİLİŞLERİNİ TEST EDİYOR

Medikal cihazlar üreticisi Abbott tarafından yapılan açıklamada, şirketin laboratuvarlarında geliştirilen “Abbott ID NOW COVID-19” olarak adlandırılan test kitinin koronavirüsün genom dizilişlerini test ederek en hızlı moleküler test sağladığı ve 5 dakika içerisinde koronavirüs sonucunu verdiği belirtildi.

5 DAKİKA İÇİNDE SONUÇ VERİYOR

Test kitinin 5 dakika içinde kişinin koronavirüs pozitif olduğunu, en geç 13 dakika içinde de negatif olduğunu test edebildiğine dikkat çekilen açıklamada, test kiti platformunun FDA'dan acil kullanım izni aldığı, yaklaşık 3 kg ağırlığında ve tost makinesi büyüklüğünde olduğu vurgulandı.

ABD'de 5 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi

ALTERNATİF TEST TEKNOLOJİSİ

Açıklamada, koronavirüs test kitinin, salgınla mücadele için alternatif bir test teknolojisi sunduğunun belirtildiği açıklamada, kolay taşınabilirliğinden dolayı en çok ihtiyaç duyulan klinik gibi yerlerde konuşlandırabileceği vurgulandı.

GÜNDE 50 BİN ADET ÜRETİM

Testlerin, koronavirüs salgınının kontrolünde önemli bir aşama olmaya devam ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, gelecek haftadan itibaren ABD sağlık sistemi için günlük 50 bin adet üretime geçileceği belirtildi.

ABD'de 5 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi

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