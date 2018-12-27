Tepki çeken görüntüler, Amerika’nın Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrindeki bir alışveriş merkezinde kaydedildi.

"TEK İSTEDİĞİM ONLARIN İNGİLİZCE KONUŞMASI"

Alışveriş merkezinde alışveriş yapan müşteri, iki çalışanın birbirleri arasında Arapça konuştuğunu duyunca çılgına döndü. Irkçı adam, “Demokrasi istiyorum. Amerika'dayım ve insanların benimle İngilizce konuşmasını istiyorum. Tek istediğim onların İngilizce konuşması. Bütün Araplar ve demokratlar, geldiğiniz yere geri dönün” diyerek bağırmaya başladı. Adamın bağırışı sonrası yanına gelen diğer müşteriler de adama tepki gösterdi.

Herkesin kendi arasındaki konuşmasında kendi tercihleri olan dilde konuşabileceğini söyleyen diğer müşteriler, adamın mağazayı terk etmesini istedi. Bir süre daha sözlerinde ısrar eden adam, kendisini kameraya çeken adama, hakaret ettikten sonra mağaza önünden ayrıldı.

"ÖZÜR DİLERİZ"

Olay sonrasında, alışveriş merkezinin sözcüsü, “Çalışanlarımıza ve müşterilerimize onur, saygı ve nezaketle davranılması gerektiğine inanıyoruz. Sıcak bir ortam yaratmayı hedefliyoruz ve mağazamızda olanlar için özür dileriz. Bu olayı araştırıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

ABD’de Arapça konuşan çalışanlara, müşteriden ırkçı tepki ViDEO













