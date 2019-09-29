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ABD'de çocukları koruyan pitbull hayatını kaybetti

Florida eyaletinde pitbull cinsi bir köpek yavrusu, iki çocuğu zehirli yılandan kurtarırken canından oldu.

Haber Merkezi | 29.09.2019 - 17:08..
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ABD’nin Florida eyaletinde Zeus adlı 8 aylık pitbull cinsi köpek, evin bahçesinde su kabını temizlerken zehirli bir yılanın sessizce yaklaştığı iki çocuğu kurtarmak için kendi yaşamını feda etti.

KÖPEK KURTARILAMADI

Zeus, çocuklara yaklaşan tehlikeli hayvanı fark edip yılanın üzerine atladı ve kafasını kopardı, ancak mücadele sırasında yılan köpeği birkaç kez ısırdı. Olayın ardından hemen veteriner kliniğine götürülen köpek kurtarılamadı.

ABD'de çocukları koruyan pitbull hayatını kaybetti

ÇOCUKLARIN HAYATINI ONU BORÇLULAR

Çocukların ebeveynleri Zeus’un ‘en sadık köpek’ olduğunu ve çocukların hayatlarını ona borcu olduklarını belirtti.

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