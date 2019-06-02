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ABD'de havuzda boğulan kardeşini kurtardı

Atlanta kentinde 3 yaşında bir kız, sitenin havuzunda boğulurken, 10 yaşındaki ablası onu havuzdan çekip aldı.

Haber Merkezi | 02.06.2019 - 11:58..
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ABD'nin Atlanta kentinde 3 yaşındaki Kali Dallıs havuz keyfi yapacaktı. Büyük bir heyecanla simidi üzerine geçirerek suya girdi. Küçük kız, suya atladığı sırada simit üzerinden çıktı ve suda çırpınmaya başladı.

ABLASI HAYATINI KURTARDI

Ablası Jayla da oradaydı ama ters tarafta olduğu için olanları ilk anda göremedi. Saniyeler sonra durumu fark etti ve hiç tereddüt etmeden suya atladı.

ABD'de havuzda kabus dolu anlar

SİTEDEKİ GÖREVLİ MÜDAHALE ETTİ

Site sakinlerden biri de bu sırada acil durum ekiplerini aradı. Nefes alamayan küçük kıza, sitedeki görevli hemen suni teneffüs yaptı. Daha sonra ekipler geldi.

TABURCU OLDU

Küçük kız kendine geldiğinde hastaneye kaldırıldı ve 2 hafta boyunca tedavi görerek hayata tutuldu.

ABD'de havuzda boğulan kardeşini kurtardıABD'de havuzda boğulan kardeşini kurtardı

ABD'de havuzda boğulan kardeşini kurtardı

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