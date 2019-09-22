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ABD'de kimyasal şüphesi

Aynı bölgede yaşayan ve turuncu kol bandı taktıkları belirtilen 3 kişinin hayatını kaybetmesi kentte paniğe neden oldu.

Haber Merkezi | 22.09.2019 - 20:26..
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ABD'nin Pittsburgh kentinde sabah saatlerinde "acil sağlık durumu" nedeniyle aynı bölgede yaşayan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

GECE İHBAR GELDİ

Pittsburgh'un Kamu Sağlığı Direktörü Wendell Hissrich, olayla ilgili yaptığı açıklamada, polisin sabaha karşı saat 02.00 sularında aldığı ihbar üzerine Southside Works Şehir Apartmanı'na gittiğini ve 7 kişinin burada bulunduğunu aktardı.

Hissrich, binanın girişinde bir kişinin, bir diğerinin asansörde ve diğer 5 kişinin ise bir dairede bilinçsiz şekilde bulunduğu, bu kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun ağır olduğunu açıklayan Hissrich, söz konusu kişilerin tamamının turuncu bir kol bandı taktığını ve ölümlerin bu bantlarda yer alan bir kimyasal maddeden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Daha sonra polis, kentte dün gece yapılan 2 farklı etkinlikte ziyaretçilere turuncu kol bandı dağıtıldığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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