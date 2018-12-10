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ABD'de senato Selman'ın azmettirici olduğuna inanıyor

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham, "Haspel'in Senatoda düzenlediği Cemal Kaşıkçı oturumuna katılan senatörlerin Muhammed bin Selman'ın suç ortağı olduğuna dair şüphesi yok." dedi.

AA | 10.12.2018 - 08:37..
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ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in Senatoda düzenlediği Cemal Kaşıkçı oturumuna katılan tüm senatörlerin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin suç ortağı olduğuna inandığını söyledi.

Graham, ABD'de Başkan Donald Trump hükümetine yakınlığıyla bilinen Fox TV kanalına Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalar yaptı.

MSB'NİN PARMAĞI VAR

CIA Direktörü Haspel'in kendileriyle yaptığı kapalı oturumu, "Kongre'deki kariyerim boyunca katıldığım en iyi oturumdu." şeklinde değerlendiren Graham, oturum esnasında CIA yetkililerinin senatörlere Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'yı yaklaşık 2 senedir takip ettiğini belirttiklerini kaydetti.

Graham, "Bu operasyon dikkatlice planlanmış. Cinayeti yöneten kişi de Muhammed bin Selman'ın sağ kolu." dedi.

"Oturuma katılan senatörlerin Muhammed bin Selman'ın cinayetin suç ortağı olduğuna dair şüphesi yok." ifadesini kullanan Graham, Veliaht Prens'in başka isimleri de kaçırtarak Suudi Arabistan'a getirttiğini aktardı.

SİLAH SATIŞINA KARŞI

Senatonun, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı Kaşıkçı cinayetinin "suç ortağı" şeklinde etiketlediğini belirten Graham, "Suudi Arabistan'a yapılacak hiçbir silah satışını desteklemeyeceğim." şeklinde konuştu.

Graham, Suudi Arabistan'ın ABD'ye, ABD'nin Suudi Arabistan'a ihtiyacından daha fazla ihtiyacı olduğunu vurguladı.

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