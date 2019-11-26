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ABD'de ülke toprağının yüzde 1,4'ü, 50 kişinin elinde

50 kişi içinde, CNN'inin kurucusu Ted Turner ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos da yer alıyor.

AA | 26.11.2019 - 06:15..
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Land Report dergisinin kamuya açık kaynaklardan ve vergi kayıtlarından derlediği bilgilere göre, Amerika'da en fazla özel arazi sahibi ilk 50 kişinin arazilerinin toplam yüz ölçümünün 125 bin 545 kilometrekareden fazla olduğu kaydedildi.

Bu rakamın, 9,5 milyon kilometrekare ile Çin ve Rusya'dan sonra dünyanın 3'üncü büyük ülkesi olan ABD'nin yüz ölçümünün yüzde 1,4'üne denk geldiği belirtildi.

Türkiye yüz ölçümüne kıyasla ise 50 kişi veya ailenin toplam arazisi, Marmara Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin toplamından daha fazla alana tekabül ediyor.

ABD'de ülke toprağının yüzde 1,4'ü, 50 kişinin elinde

John Malone

ABD'NİN "TOPRAK AĞASI" JOHN MALONE

Raporda, yaklaşık 9 bin kilometrekare arazisi ile John Malone'nun ABD'de en fazla özel araziye sahip kişi olduğu belirtildi.

Servetini medya ve telekomünikasyon alanından elde ettiği belirtilen Malone'nun, Maine, New Mexico, Colorado ve Wyoming eyaletlerinde bulunan arazilerinin toplamının Kanada'daki Ontario Gölü bölgesinin yarısına denk geldiği kaydedildi.

ABD'de ülke toprağının yüzde 1,4'ü, 50 kişinin elinde

Ted Turner

TED TURNER 2. SIRADA

CNN'in kurucusu ve eski CEO'su Ted Turner da 8 bin 93 kilometrekare arazi ile ABD'de en fazla toprağı olan 2'inci kişi oldu.

Turner'in, Kıbrıs adasının iki katından daha fazla alana tekabül eden arazilerinin New Mexico, Güney Dakota, Nebraska ve Georgia eyaletlerinde bulunduğu öğrenildi.

ABD'de ülke toprağının yüzde 1,4'ü, 50 kişinin elinde

JEFF BEZOS 28. SIRADA

Söz konusu arazi sahipleri arasında dünyanın en büyük online alışveriş şirketi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos da Teksas eyaletindeki bin 700 kilometrekarelik arazisi ile 28'inci sırada yer aldı.

Bezos, 109 milyar dolarlık toplam serveti ile dünyanın en zengin kişisi unvanını da elinde bulunduruyor.

ABD'de ülke toprağının yüzde 1,4'ü, 50 kişinin elinde

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