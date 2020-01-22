ABD'de yeni silah yasasına karşı halk sokaklarda yürüdü

ABD'nin Virginia eyaletinde, Demokrat Partili Vali Ralph Northam'ın Kasım 2019 seçimlerinde hem eyalet senatosu hem eyalet meclisinde Demokrat Parti'nin çoğunluğu kazanmasıyla, sıkı silah kontrolü sağlayacak bir yasa çıkarmaya çalışıyor.

Bu yasaya karşı, ABD'nin dört bir yanından Virginia eyaletinin başkenti Richmond'a, aralarında kamuflaj üniforma giyip tabanca ve makineli tüfekler kuşanmış silah lobisi ve aşırı sağcı milis mensuplarının da olduğu on binlerce protestocu geldi.

Protestocular, ABD Başkanı Donald Trump lehine slogan atarken, Trump da onlara destek tweeti attı.

SİLAH LOBİSİ ÖRGÜTLEDİ

Bir numaralı silah lobisi Ulusal Tüfek Derneği'nin (NRA) örgütlemesinin de etkisiyle ABD'nin dört bir yanından on binlerce protestocu toplandı.

Omuz omuza durarak üç caddeyi kaplayan protestocuların sayısı eyalet yetkilileri tarafından 22 bin olarak açıklandı.

Vali Northam ve Demokrat Parti aleyhine sloganlar atan protestocular, "ABD, ABD, ABD" diye bağırdı ve Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump'a destek sloganları bağırdı.

"GEL DE AL"

Richmond'da Virginia Eyalet Kongresi binasının karşısına makineli tüfek resmiyle 'Gel de al' yazan dev poster asıldı, 'Gel de al' sloganları atıldı.

"DURDURMAZSAK BAŞKA EYALETLERDE DE SİLAHLARIMIZIN PEŞİNE DÜŞERLER"

Teksas'tan Virginia'a protesto için gelen ve Smith & Wesson tüfek ile 40 kalibrelik tabanca taşıyan Teri Horne, "Burada olan bitenler durdurulmazsa başka eyaletlere sıçrar. Şimdi onları Virginia'da durduramazsak diğer eyaletlerde de silahlarımızın peşine düşeceklerdir" dedi.

KONGRE ALANINA SİLAHLA GİRİŞ YASAKLANDI

Vali Northam, eylem öncesi Kongre alanında silah taşınmasını yasaklarken, Kongre önündeki meydana girmek isteyenler önce güvenlik kontrolünden geçirildi, silahı olanların silahları alındı.

Kent çapında olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. 2017'de Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde aşırı sağcıların şiddet uyguladığı ve bir can aldığı olayların tekrarlanması endişesi gerçekleşmedi.

ANAYASADAKİ SİLAH HAKLARI YASASI HATIRLATILDI

ABD Anayasası ikinci ek maddesinin silah haklarını garanti altına almasına da vurgu yapılan protesto için ABD Başkanı bir dizi destek tweeti attı.

ABD Anayasası ikinci ek maddesinin silah haklarını garanti altına aldığını hatırlatan protestoculara silahlı milisler de destek verdi.

1791'den kalma ikinci ek maddede "Düzenli milis özgür devletin güvenliği için gereklidir, insanların silah sahibi olma ve taşıma hakkı ihlal edilemez" deniliyor.

"DEMOKRATLARA OY VERİRSENİZ BÖYLE OLUR"

Charlottesville olayında saldırıyı düzenlemiş aşırı sağcıları kınamaktan kaçınmış olan Trump, bu kez "Anayasasının ikinci ek maddesi, Virginia'da büyük saldırı altında. Demokratlara oy verirseniz böyle olur. Silahlarınızı elinizden alırlar" dedi.

ABD Başkanı, "Demokrat Parti Virginia'da sizin ikinci madde haklarınızı geri almak için çok uğraşıyor. Bu daha başlangıç. Gerçekleşmesine izin vermeyin" diye devam etti.

2016 başkanlık seçimlerini kazanmasını silah lobisinin büyük desteğine borçlu olan Trump, "2020'de CUMHURİYETÇİ OY VERİN!" diye ekledi.

HOLLYWOOD RAHATSIZ OLDU

ABD toplumunun milliyetçi-muhafazakar yarısının gerçek yüzünü gösteren eylem, olaysız dağılsa da, özellikle şehrin göbeğinde ABD Ordusu Özel Kuvvetler askeri gibi giyinmiş milis görüntüleri, Hollywood gibi liberal çevrelerde rahatsızlık yarattı.

"SİLAH SİRKİ LAVUKLARI"

‘Westworld’ aktörü Jeffrey Wright, protestocuları 'silah sirki lavukları' diye niteleyen ve Martin Luther King gününde düzenlenen eylemde 'bir Ku Klux Klan kokusu' olduğuna dair tweet attı.

"TRUMP'IN AMERİKASI"

Aktris ve Democrat aktivist Alyssa Milano da çatışmaya giden asker görünümlü protestocuların videosunu paylaşarak "Şu an Virginia'da bunlar oluyor. Trump'ın Amerikası" diye yazdı.

"BU BENİM AMERİKAM DEĞİL"

​Film yapımcısı aynı videoyu "ABD'nin KURUCULARININ ikinci ek maddeyi yazarken düşündüğü bu değildi. BU BENİM AMERİKAM DEĞİL" yorumuyla paylaştı.

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DESTEKLEYENLER DE OLDU

Buna karşı 'yasalara uyan ve silah seven vatandaşların barışçı gösterisine tepki gösterilmesine anlam veremediklerine' dair paylaşım yapanlar da oldu.

Eylemin ardından Vali Northam, 'olaysız geçmesinden ötürü minnettar olduğu, güvenliği sağlamak için elinden geleni yaparken Virginialıların sesini dinlemeyi sürdüreceğine' dair açıklama yaptı.

DEMOKRATLAR SIKI SİLAH KONTROLÜ DÜZENLEMELERİNDE KARARLI

Eyalet Kongresi'nin Demokrat Partili üyeleri, eylemin silah kontrolü düzenlemelerini geçirme planlarını etkilemeyeceğini söyledi.

Silah kontrolü isteyen öğrenciler de eylem öncesi gece Kongre binasında uyuyarak yasama üyelerine destek verdi.

Demokratlar, silah yasalarının sıkılaştırılmasının toplumu daha güvenli kılacağı ve geçen yıl Virginia Beach'de 12 kişinin katledildiği silahlı saldırının benzerlerinin önlenmesine yardımcı olacağı üzerinden kampanya yürüterek seçimi kazanmıştı.