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ABD’de yumurta şeklindeki robot polisin ilk görevi

ABD'nin Los Angeles şehrinde "HPRobocop" ismindeki robot polis, ilk görevini dün gerçekleştirdi.

İHA | 20.06.2019 - 15:52..
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Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeki Huntington Park’ta devriye gezmeye başlayan “HPRobocop” isimli yumurta şeklindeki robotun suç oranlarını düşürmede yardımcı olabileceği belirtiliyor.

ABD’de yumurta şeklindeki robot polisin ilk görevi

KISA İFADELER KULLANIYOR

Yumurtaya şeklinde üretilen robot polis, 360 derece dönebiliyor ve yüksek çözünürlükte görüntü kaydedebiliyor. Kaydettiği verileri ilgili departmana gönderebiliyor.

Kaliforniya polisi tarafından görevlendirilen robot polisin yüksek kalitede ses kaydı da yapabildiği belirtildi. Aynı zamanda robot “Size iyi günler” şeklinde kısa ifadeler de kullanabiliyor.

ABD’de yumurta şeklindeki robot polisin ilk görevi

MUSK'IN İLGİSİNİ ÇEKTİ

ABD merkezli otomotiv şirketi Tesla'nın CEO’su Elon Musk da ilgisini çeken robot polisi bilim-kurgu filmi Terminatör karakteriyle karşılaştırdı.

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