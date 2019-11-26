ABD'den İsrail güçlü olsun diye Arap ülkelerine F-35 yok

ABD'nin İran'a karşı Suudi Arabistan'a asker ve silah gönderme planı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ABD'nin Standard-Examiner gazetesi, Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nden BAE'ye F-35'lerle donanmış bir filonun gönderileceğini ileri sürülmüştü.

"İSRAİL'İN ARAPLAR ÜZERİNDEKİ EGEMENLİĞİNE ZARAR VERİLMEYECEK"

İsrail'de yayın yapan Channel 13’ün ABD’li kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD'nin, ne BAE ne S.Arabistan'a ne de başka bir Arap ülkesine “İsrail’in Araplara karşı olan olan pek çok alandaki üstünlüğünü korumaya devam etmesi için” F-35’leri asla satmayacak" bilgisini paylaştı.

Haberde BAE’nin 6 yıldır F-35 almak için çabaladığı ancak ABD’nin hiçbir şekilde onay vermediği de aktarıldı.