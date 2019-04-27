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ABD'den Rus ajanı Maria Butina'ya 18 ay hapis cezası

ABD topraklarında Rusya adına ajanlık yaptığı iddiasıyla 9 aydır gözaltında olan Rus vatandaşı Maria Butina’ya 18 ay hapis cezası verildi.

DHA | 27.04.2019 - 06:15..
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Rus basını, Washington bölge mahkemesinin Rus vatandaşı Maria Butina’ya 18 ay hapis cezası verdiğini duyurdu. ‘Başka bir ülkenin topraklarında ajanlık faaliyetleri’ ile suçlanan 30 yaşındaki Maria Butina için Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nden açıklama yapıldı.

ABD'den Rus ajanı Maria Butina'ya 18 ay hapis cezası

MARIA BUTINA DAVASI

ABD’ye Amerikan Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümü yüksek lisansı için gelen Maria Butina, suçlamaların ardından çıktığı duruşmada suçlamaları kabul ederek savcılıkla iş birliği yaptıktan sonra Washington DC Federal Bölge Mahkemesinde hâkim karşısına çıkarıldı. 15 Temmuz 2018’de Ulusal Silah Derneği'ne (NRA) sızma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Maria Butina, 9 aydır gözaltındaydı.

ABD'den Rus ajanı Maria Butina'ya 18 ay hapis cezası

RUSYA’NIN ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Büyükelçiliğimizin diplomatları Maria Butina’yı ziyaret etti. Vatandaşımız hala izole edilmiş durumda ve hapiste. Bu ‘gözaltı rejiminde’ 3 aydan fazla zaman geçirdi. Cezaevi yönetiminden, Rus vatandaşına insancıl muamele göstermesini ve Maria Butina'nın haksız yere haksız hapis cezasını durdurmasını istedik” dedi

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