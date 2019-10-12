taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

ABD'den Suudi Arabistan'a 3 bin asker daha

Pentagon, 'İran tehdidi' bahanesiyle Suudi Arabistan'a 2 savaş uçağı filosu, 2 Patriot füze bataryası, 1 hava seferi filosu ve 1 THAAD savunma sistemi gönderilmesini onayladı.

AA | 12.10.2019 - 01:24..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Jonathan Hoffman tarafından yapılan yazılı açıklamada, "bölgesel risklere" ve "İran tehdidine" dikkat çekildi.

Hoffman, açıklamasında, “Bakan (Mark) Esper, Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) talebi üzerine Suudi Arabistan'a 2 savaş uçağı filosu, 2 Patriot füze bataryası, 1 hava seferi filosu, 1 Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi gönderilmesine onay verdi.” ifadelerini kullandı.

ABD'den Suudi Arabistan'a 3 bin asker daha

3 BİN ASKERLİK TAKVİYE

Esper’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı bu konuda bilgilendirdiğini ifade eden Hoffman, “Daha önceki sevkiyatlarla birlikte geçen ayki onay kapsamında gönderilen asker sayısı 3 bine tekabül ediyor.” bilgisini paylaştı.

Mayıs ayından bu yana CENTCOM bölgesindeki asker sayısının 14 bin civarına artırıldığına dikkat çeken Hoffman, “ABD’nin İran rejimi ile çatışma peşinde olmadığını daha önce de belirttik. Ancak bölgede herhangi bir krize karşılık vermek ve ABD kuvvetlerini ve menfaatlerini korumak üzere bölgede güçlü bir askeri varlığı sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takım’ın grubunda puan durumu

A Milli Takım’ın grubunda puan durumu

23
Merih Demiral: Asıl kahramanlar Suriye'de

Merih Demiral: Asıl kahramanlar Suriye'de

47
Millilerden Mehmetçik selamı

Millilerden Mehmetçik selamı

25
Şenol Güneş: Terörü besleyenler, o kanda boğulsunlar

Şenol Güneş: Terörü besleyenler, o kanda boğulsunlar

5
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yaptırım cevabı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yaptırım cevabı

0
9 çocuğu havalı tüfekle vurdu

9 çocuğu havalı tüfekle vurdu

2
Diyarbakır'da 3 kişinin ölümden dönüşü kameralara yansıdı

Diyarbakır'da 3 kişinin ölümden dönüşü kameralara yansıdı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir