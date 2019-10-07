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ABD'den YPG'ye yeni sevkiyat

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan bölgeye, lojistik malzeme sevk etti.

AA | 07.10.2019 - 23:34..
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ABD'den YPG'ye yeni sevkiyat

Irak'taki ABD askeri unsurlarının sevk ettiği 80 tırlık konvoy, saat 21.00 sularında Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçti.

ABD'den YPG'ye yeni sevkiyat

PİKAPLAR VE BETON BLOKLAR

YPG/PKK'nın işgal ettiği alanda ilerleyen tırların kasalarının kapalı olduğu, açık olan bazı tırlarda ise 4X4 pikaplar ve beton bloklar bulunduğu görüldü.

ABD'den YPG'ye yeni sevkiyat

BİR HAFTADA 600 TIR

Böylece sadece son bir haftada ABD'nin Suriye'nin kuzeyine sevk ettiği tır sayısı 600'e yaklaştı.

ABD'NİN SURİYE'DE 2 BİN ASKERİ VAR

DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin, Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'yi YPG/PKK'ya on binlerce tır dolusu silah göndererek müttefiklik ilişkilerine zarar verdiği konusunda uyarmıştı.

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