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AB’den ABD vatandaşlarına vize zorunluluğu

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları, 2021’den itibaren Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret etmek için vize almak zorunda kalacak.

İHA | 10.03.2019 - 10:24..
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avrupa

Avrupa Birliğinin (AB) resmi sitesinde yapılan açıklamada, Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) programı kapsamında ABD vatandaşlarının artık Avrupa’ya seyahat etmek için vize almaları gerektiği belirtildi.

3YIL GEÇERLİ OLACAK

Açıklamada, ABD vatandaşlarının ETIAS vizesinin 3 yıl geçerli olacağı ve bu vizeyle Schengen Bölgesi’nde bulunan 26 ülkeye giriş yapılabileceği kaydedildi.

ABD dışında Japonya ve Venezuela’nın da aralarında bulunduğu toplam 60 ülke vatandaşının AB Schengen Bölgesi’ne giriş yapması için vize istenecek.

"KİMLERİN SEYAHAT ETTİĞİNİ BİLECEĞİZ"

Konuyla ilgili AB’den yapılan açıklamada, Avrupa Birliği sınırlarından kimlerin geçtiğinin bilinmesinin çok önemli olduğu belirtilerek, “Bu şekilde Avrupa’ya kimlerin seyahat ettiğini kendileri buraya gelmeden bileceğiz” denildi.

ETIAS vizesinin 2021’den itibaren uygulamaya konulacağı belirtildi.

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