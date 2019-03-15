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ABD'li bakanlıklar harcamalarını artırdı

Bütçelerinin kesilmesinden endişe eden ABD'li bakanlıklar, kendilerine verilen bütçenin tamamını kullanabilmek için mali yıl sonuna doğru harcamalarını artırıyor.

Haber Merkezi | 15.03.2019 - 00:28..
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ABD'li bakanlıklar harcamalarını artırdı

ABD federal bütçe harcamalarının şeffaflığı ve verimliliğiyle ilgili araştırmalar yapan OpenTheBooks grubu, ABD'deki bakanlıkların mali yıl sonuna doğru yaptığı harcamalara mercek tuttu.OpenTheBooks raporuna göre Pentagon, son 4 yılda Kamçatka yengeci ile ıstakoz için 55 milyon dolar harcadı.

YENGEÇ VE ISTAKOZ ZİYAFETİ

Diğer bakanlıkların, mali yılın son ayında kaburga eti, pikan cevizi ve tatlılar yediği, bunları çeşitli soslarla ve balla süsledikleri görüldü. Pentagon, sadece Eylül 2018'de yengeç ve ıstakoz için 4.6 milyon dolar ödedi.
ABD'de mali yıl, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eriyor.

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ABD'li bakanlıklar harcamalarını artırdı

ABD'li bakanlıklar harcamalarını artırdı

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