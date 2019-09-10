ABD'nin akıllı selfiesiyle futbolcular yanlarında bitiyor

ABD'nin en ünlü futbol takımlarından biri olan Dallas Cowboys takımı, taraftarlarına sunduğu 'akıllı selfie' özelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

TAKIM OYUNCULARIYLA SELFIE ÇEKME FIRSATI

Takımın Arlington Teksas'ta bulunan 'AT&T Stadyumu'nda bulunan bir büyük ekranda, taraftarlar kendi seçtikleri takım oyuncularıyla selfie çekme imkanı buluyor.

Amerikan futbolu takımından artırılmış gerçeklik fotoğrafı hizmeti ViDEO

YANLARINA GELEREK POZ VERİYORLAR

Twitter'da takım hayranlarının biri tarafından paylaşılan görüntülerde, başka bir taraftar tarafından seçilen oyuncuların ekranda yanlarına gelerek poz verdikleri görülüyor.

SOSYAL MEDYA COŞTU

Taraftarın seçtiği oyuncular arasında ise oyun kurucu Dak Prescott, geri koşucu Ezekiel Elliott, pas alıcısı Amari Cooper ile Randall Cobb yer alıyor. Taraftarlar tarafından ilgiyle karşılanan görüntüler, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.