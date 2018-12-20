ABD'nin çekilme kararı teröristlerin paniğini arttırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırarak özgürleştirdiği, Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin ardından, Fırat’ın doğu yakasındaki terör tehdidini de sonlandırılacağına yönelik yeni harekat düzenleme olasılığı ile PKK/PYD'li teröristlerde başlayan tedirginlik devam ediyor.

HENDEKLER KAZIP PATLAYICI TUZAKLIYORLAR

TSK’nın, olası operasyonuna karşı mevcut mevzilerini güçlendirip, yeni mevziler açan ve etrafına derin hendekler kazdıkları yerleşim alanlarına patlayıcılar tuzaklayan teröristler, ABD’nin askerlerini Suriye’den çekeceği açıklaması ile daha fazla endişeye kapıldı.

GÖZETLEME YAPIYORLAR

Önceki günlerde, Fırat’ın doğu yakasının başlangıç noktası olan Ayn-el Arap kırsalındaki, Zor Mağar bölgesinde aydınlattıkları mevzilerde nadiren görülen teröristler, dün geceden itibaren daha fazla gözetleme yapmaya başladı. Bulundukları mevzi, siper ve kulübelerden zaman zaman çıkan teröristler, hem Türkiye sınırını hem de Fırat’ın batısındaki Özgür Suriye Ordusu unsurlarını dürbünler ile izleyerek hareketlilik olup olmadığını anlamaya çalıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖZÜLMELER BAŞLADI

TSK’nın Afrin’e yönelik düzenlediği, Zeytin Dalı Harekatı ile ağır darbe indirdiği terör örgütü içerisinde, ABD’nin askerlerini çekeceğini duyurmasıyla başlayan panik, çözülmeye de hız kazandırdı. TSK’nın olası operasyonunun gündeme gelmesinin ardından, siviller üzerinde baskı uygulayan teröristlerin, silahlarını bırakarak kaçmak için fırsat aradığı bildirildi. Birçok teröristin, kazanamayacaklarını bile bile savaşmayı kabul etmedikleri ancak örgüt tarafından infaz edilme korkusuyla, ayrılamadıkları bildirildi.

TOPLU ŞEKİLDE AYRILABİLİRLER

Terörstlerin, özellikle örgüt tarafından desteklendikleri mesajı verilen ABD askerlerinin de çekilmesinin ardından savaşmamak için bulundukları alanlardan ayrılmak istedikleri kaydedildi. İlerleyen günlerde Fırat’ın doğu yakasındaki teröristlerin bireysel veya gruplar şeklinde örgütten kaçmasının muhtemel olduğu belirtilirken, sivillerin de benzer şekilde güvenli bölgelere gitmek için örgütün hakimiyetinde gibi gözüken kentlerden toplu şekilde ayrılabilecekleri belirtildi.

Özgür Suriye Ordusu güçleri ise 24 saat takip ettikleri, Fırat’ın doğusuna yönelik harekat için TSK’yı beklediklerini ifade ederken, terör örgütünün yapabileceği saldırılara karşı da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde teyakkuz durumunda olduklarını kaydetti.