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ABD'nin Golan Tepeleri arkasındaki sebep: Petrol

Trump, Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini dün attığı imzayla resmen tanıdı. Kararın arkasında yatan neden ise şaşırtmadı. Bölgede Amerika merkezli Yahudi şirketinin petrol kuyuları var.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 09:39..
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ABD'nin Golan Tepeleri arkasındaki sebep: Petrol

İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü işgal ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesi ve Yahudilere verdiği güvencelerle artarak devam ediyor.

Trump, geçtiğimiz yıl Filistin'in başkenti olan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçilik binasını bu kente taşınması kararının ardından, dün de skandal bir imza attı.

"GOLAN TEPELERİ İSRAİL'İNDİR" DEDİ

Donald Trump, Neyanyahu ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne "İsrail toprağıdır." dediği imzayı attı. Bu karar imzalanırken ABD'den güç alan İsrail de Gazze'yi bombalıyordu.

Netanyahu ABD'den Golan tepelerini resmen aldı VİDEO

KONUNUN ODAK NOKTASI YİNE PETROL

Golan Tepeleri üzerinde ABD'nin aldığı bu kararın altından da petrol çıktı. Öyle ki ABD merkezli Yahudi şirketi Afek Oil and Gas 2015 yılında bölgede petrol buldu. Geçtiğimiz 3 yılda 10 kuyu açan şirket çalışmalarına ise devam ediyor.

ABD'nin Golan Tepeleri arkasındaki sebep: Petrol

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