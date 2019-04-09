ABD'nin İran kararına ilk destek Suudi Arabistan'dan

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

Trump'ın bu kararını İsrail ve Suudi Arabistan memnuniyetle karşıladı.

"İRAN DESTEKLİ TERÖRİZMİ TANIMA"

Söz konusu kararın "terörle mücadelede pratik ve ciddi bir adım" olarak nitelendirilen açıklamada, ABD'nin bu kararıyla Suudi Arabistan'ın uluslararası topluma yaptığı "İran destekli terörizmi tanıma" çağrısının karşılık bulduğu ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası toplum küresel barış ve güvenliği zedeleyen İran Devrim Muhafızlarına karşı durmaya davet edildi.

ABD, İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINI TERÖR LİSTESİNE ALDI

Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer vermişti.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.