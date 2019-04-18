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Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

AK Parti'nin kurucu ilkelerinden yolunu çevirmediğini ifade eden Gül, "Gördüğüm engebeyi işaret ettiğim için suçlanmam haksızlık." dedi.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 08:04..
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Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ocak Medya'dan Veysi Dündar'ın sorularını yanıtlayarak önemli ifadelerde bulundu.

Abdullah Gül'e, “AK Parti’yi kuran ve onun ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçen Gül ile bugünkü AK Parti’yi ayıran çizgi ne?” diye soruldu.

"O BELGE NE DİYORSA BEN O ROTADAYIM"

Gül, "AK Parti’nin vizyon belgesini yazdığını ve ona hala uyduğunu” ifade ederek, "O belge ne diyorsa ben o rotadayım” cevabını verdi.

"KURUCU İLKELERDEN YOLUNU ÇEVİREN BEN MİYİM"

AK Parti'den neden ayrı düştünüz sorusuna ise, "AK Parti’nin kurucu ilkelerinden yolunu çeviren ben miyim? Elimdeki 30 kilometre öteyi gösteren dürbün ile baktığımda gördüğüm engeli, engebeyi işaret ettiğim için suçlanmam haksızlık değilse nedir?” cevabını verdi.

MERAL KARŞI ÇIKTI

Abdullah Gül ayrıca 24 Haziran seçimlerinde aday olacağını doğruladı. Aday olmamasının sebebi olarak ise Meral Akşener'in karşı çıkmasını gösterdi.

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