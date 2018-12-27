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Abdüllatif Şener, kendini övmeye devam ediyor

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, kendini övmeye devam etti ve kabinede yer aldığı dönemdeki ekonomik gelişmelerden bahsetti.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 11:26..
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Abdüllatif Şener, kendini övmeye devam ediyor

24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Konya Milletvekili olarak Meclis'e giren Abdüllatif Şener, enaniyete devam ediyor.

BEN, BEN, BEN....

Bağcılar'da CHP Bağcılar İlçe Teşkilatı'nın organize ettiği "Ekonomi ve Siyaset" başlıklı programda konuşan Şener, şunları söyledi: "2002-2007 arasında ben Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı idim. Ben başladığımda dolar 1 lira 60 kuruştu. 2007’de bırakırken 1 lira 10 kuruşa düştü. Ben bıraktıktan sonra bakın tablolara, 2008’in başından itibaren bugüne kadar dolar, döviz hep arttı. 5 kattan daha fazla arttı. 2004 yılında tek haneli rakamlara getirmiştik enflasyonu da. Sonra yanlış yönetimleri nedeniyle enflasyon arttı. Dünyadaki en büyük enflasyonlardan biri Türkiye’dedir.  Bizler iktidar hedefi için inançla ve kararlılıkla çalışacağız. Bunun için yorulmayacağız, seçimin başından sonuna kadar çalışacağız."

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Abdüllatif Şener, kendini övmeye devam ediyor

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