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Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma mesaj attı

Katıldığı canlı yayında cep telefonundan video izleten Acun Ilıcalı'ya, Şeyma Subaşı mesaj attı.

Haber Merkezi | 22.10.2019 - 12:04..
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Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma mesaj attı

Bu sabah tv programına katılan Acun Ilıcalı, Seray Sever ve Cengiz Semercioğlu'nun konuğu oldu.

Samimi diyaloglarla geçen canlı yayın, Ilıcalı'nın telefonunu 5 dakika boyunca kameraya göstermesiyle daha samimi bir hal aldı.

"MIAMI OTELİ VE PARAYLA İLGİLİ BAŞKA BİR ŞEY DE KONUŞACAĞIM"

O Ses Türkiye yarışmasından bir performansı Türkiye'ye izleten Ilıcalı'ya, birkaç saniye sonra eski karısı Şeyma Subaşı'ndan mesaj geldi. Şubaşı'nın attığı mesajda, "Acun, ne zaman bir görüşebiliriz ? Tarihleri konuşmamız lazım Miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey de konuşacağım." yazdığı görüldü.

Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma mesaj attı

ŞEYMA İFLAS ETTİ DEDİKODULARI

Öte yandan boşandıktan sonra 120 bin TL nafaka aldığı açıklanan Şeyma'nın adı, son zamanlarda iflas dedikodularına karışmıştı. Şubaşı'nın, Bebek'teki kafesini, kirasını ödeyemediği için kapatacağı söyleniyordu.

ACUN ILICALI UTANDI

Ilıcalı'nın, mesajı gördükten sonraki yüz ifadesi ve telefonu anında çevirmesi kameraya böyle yansıdı.

Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma mesaj attı

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