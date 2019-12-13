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Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye ağır eleştiri

'Yemekteyiz' programının neredeyse aynı versiyonunu yapan kanala dava açan Ilıcalı, O Ses Türkiye için de FOX TV'ye öneride bulundu.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 09:01..
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Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye ağır eleştiri

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ile FOX TV arasında bir süredir gerginlik yaşanıyor.

Acun Ilıcalı FOX TV'de yayınlanan 'Zuhal Topalla Sofrada' programının TV8 yapımı olan 'Yemekteyiz' programından çalıntı olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Acun Ilıcalı'nın FOX TV'nin fikir hırsızlığı yaptığı iddiası bilirkişi raporunda haklı bulundu.

Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye ağır eleştiri

İNTERNET PROGRAMINDA AĞIR ELEŞTİRİ

Raporu alan Ilıcalı, kendi televizyonundan da bildiri yayınlayarak, kavgayı daha da büyüttü. Ünlü medya patronu raporla haklı görüldüğü davasını konuşmaya devam etti. Bu kez de bir internet programına katılan Ilıcalı, FOX TV'ye verdi, veriştirdi.

Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye ağır eleştiri

"O ZAMAN, 'O SES KAYNANALAR'I DA YAPIN"

Ilıcalı açıklamasında, "Biz formatları alıp geliştiren ekibiz. Bizimkiler yarışma. Mekanizmalı yarışmalar. Dünyanın en büyük şirketinden alıyoruz. Doğru formatları seçtiğim doğrudur. Bu formatları ülkelere göre (Meksika, Yunanistan) adapte ediyoruz. Formatımızın çalındığı tek yer oldu dünyada, Türkiye. İnanılır gibi değil. Yemekteyiz'in formatını satın aldık mesela. Program çok iyi gidiyor. Fox TV'de bir anda 'Kaynanalarla Yemekteyiz' diye program başladı. Aradım, "bizimkinin aynısı değil mi?" diye sorunca, 'Kaynanalar var' dediler. O zaman, O Ses Kaynanalar'ı da yapın dedim. Emeğe çok saygı gösteririm. Beni dolandıran insanlar oldu. Hiçbiri önemli değildir benim için. Para ile tatmin olan biri değilim çünkü. Yaptığım iş ile heyecan duyan biriyim. Fikir hırsızlığı yapıldığında ona dayanamam işte." dedi.

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