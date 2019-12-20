Acun Ilıcalı sosyal medyanın diline düştü

MasterChef Türkiye'de yarınki konuk Acun Ilıcalı olunca programdan sosyal medya kullanıcılarına malzemeler de çıkmaya başladı.

Program öncesi yayınlanan görüntülerde Acun Ilıcalı'nın bir ara eline süpürge alarak temizlik yapması ise sosyal medyada çok konuşuldu.

"NAFAKA MAĞDURU"

Acun Ilıcalı'yı böyle görenler sosyal medyada dalga konusuna çevirdi.

Acun'un boşandığı eşi Şeyma Subaşı'ya ödediği süresiz nafakaya göndermede bulunan kitle, Acun'un fotoğrafını nafaka mağduru şeklinde caps yaparak paylaştılar.