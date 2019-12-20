taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9325
Euro
6.5705
Altın
1478.25
Borsa
111176.75
Gram Altın
281.874
Bitcoin
42746.94

Acun Ilıcalı sosyal medyanın diline düştü

Acun Ilıcalı, konuk olduğu MasterChef stüdyosunda temizlik yapınca Instagram'dan yorum yağdı

Haber Merkezi | 20.12.2019 - 22:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Acun Ilıcalı sosyal medyanın diline düştü

d

MasterChef Türkiye'de yarınki konuk Acun Ilıcalı olunca programdan sosyal medya kullanıcılarına malzemeler de çıkmaya başladı.

Program öncesi yayınlanan görüntülerde Acun Ilıcalı'nın bir ara eline süpürge alarak temizlik yapması ise sosyal medyada çok konuşuldu.

"NAFAKA MAĞDURU"

Acun Ilıcalı'yı böyle görenler sosyal medyada dalga konusuna çevirdi.

Acun'un boşandığı eşi Şeyma Subaşı'ya ödediği süresiz nafakaya göndermede bulunan kitle, Acun'un fotoğrafını nafaka mağduru şeklinde caps yaparak paylaştılar.

Acun Ilıcalı sosyal medyanın diline düştü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye yerli otomobiline kavuşuyor

Türkiye yerli otomobiline kavuşuyor

640
İlker Başbuğ: Kanal İstanbul olursa Trakya'yı savunamayız

İlker Başbuğ: Kanal İstanbul olursa Trakya'yı savunamayız

857
Yerli otomobilin bir fotoğrafı daha ortaya çıktı

Yerli otomobilin bir fotoğrafı daha ortaya çıktı

553
Katarlıların İstanbul'da aldığı araziler Erdoğan'a soruldu

Katarlıların İstanbul'da aldığı araziler Erdoğan'a soruldu

891
Aslıhan Turan: Evliliğimiz dört dörtlük diyemem

Aslıhan Turan: Evliliğimiz dört dörtlük diyemem

54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması

309
Suriyeli baba 2 günde 2 çocuğunu kaybetti

Suriyeli baba 2 günde 2 çocuğunu kaybetti

315
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir