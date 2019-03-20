Ada Araştırma'nın İstanbul anketi

1 Dünyanın en güzel 10 kütüphanesi Amerika’da aylık olarak yayımlanan kültür ve teknoloji dergisi Wired, dünyanın en güzel 10 kütüphanesini listeledi. Listede İstanbul’da bulunan Beyazıt Devlet Kütüphanesi de dördüncü sırada…

2 Borcunu ödeme çabası olanlara pozitif yaklaşılacak TBB, yükümlülüklerini gecikmeli de olsa yerine getiren veya getirmeye çalışan iyi niyetli müşterilere, borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu yaklaşım gösterilmesi tavsiyesinde bulundu.

3 F.Bahçe-G.Saray derbisinin tarihi Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu.

4 Lavrov: Rusya silahlanma yarışına girmeyecek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre’deki Silahsızlanma Konferansı’nda Rusya’nın silahlanma yarışına dahil olmayacağını söyledi.

5 Türkiye ile İran ortak operasyon konusunda anlaştı İçişleri Bakanlığı Türkiye ile İran'ın terör örgütlerine yönelik ortak operasyon düzenleme konusunda mutabakata vardı. Operasyonların devamı konusunda anlaşıldığını duyurdu.

6 MGK toplantısı başladı Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı