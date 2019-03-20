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Ada Araştırma'nın İstanbul anketi

Yerel seçimlere 10 gün gibi kısa bir süre kala paylaşılan ankete göre Ekrem İmamoğlu ilk kez Binali Yıldırım'ın önüne geçti.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 15:26..
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Ada Araştırma'nın İstanbul anketi

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde açıklanan her anket, siyasiler ve seçmenlerde heyecan yaratıyor. Birçok şirket yaptıkları anketlerle seçim bölgelerinde hangi adayın ne kadar oy aldığını açıklamaya çalışıyor.

FARK 1,5 PUAN

Ada Araştırma'nın yaptığı anket sonuçlarına göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, rakibinin önünde.

Ankete göre; Millet İttifakı'nın adayı İmamoğlu yüzde 43,6; Cumhur İttifakı'nda AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ise yüzde 42,1 oy alıyor.

Ada Araştırma'nın İstanbul anketi

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