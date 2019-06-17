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Adana merkezli 4 ilde terör operasyonları

Terör örgütü PKK adına sokak eyleri düzenlediği öne sürülen ve aralarında kadınların da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

İHA | 17.06.2019 - 07:14..
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Adana merkezli Niğde, Mardin ve Antalya’da Terörle Mücadele Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Adana merkezli 4 ilde terör operasyonları

ÇEŞİTLİ EYLEMLERDEN ARANIYORLARDI

Baskınlarda gözaltına alınan zanlıları, polis ekiplerine karşı molotof, havai fişek, el yapımı patlayıcı (EYP) atma suçlarından arandığı öğrenildi.

Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana merkezli 4 ilde terör operasyonları

Adana merkezli 4 ilde terör operasyonları

Adana merkezli 4 ilde terör operasyonları

Adana merkezli 4 ilde terör operasyonları

Adana merkezli 4 ilde terör operasyonları

Adana merkezli 4 ilde terör operasyonları

Adana merkezli 4 ilde terör operasyonları

Adana merkezli 4 ilde terör operasyonları

Adana merkezli 4 ilde terör operasyonları

Adana merkezli 4 ilde terör operasyonları

Adana merkezli 4 ilde terör operasyonları

Adana merkezli 4 ilde terör operasyonları

Adana merkezli 4 ilde terör operasyonları

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