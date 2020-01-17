Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına operayon

İbrahim ve Mihre Çelikkol çifti oğullarıyla Ali ile aynı pozu verdi.

İbrahim Çelikkol da modaya uydu

İzmir'de motosikletten yola savrulan bir kişi öldü

Halep'te Esad rejiminin saldırısı sonucu moloz yığını altında kalan 1 çocuk sivil savunma ekipleri tarafından moloz yığını altından çıkartıldı.

İsrail, uçak ve helikopterlerle Hamas'a ait hedeleri vurdu.

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Adana'da bir kişi seyir halinde silahlı saldırıya uğradı

Adana'da otomobiliyle seyir halinde olan Suriye uyruklu bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya kişilerin silahlı saldırısında başından vurularak ağır yaralandı.