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Adana'da acemi hırsız yakayı ele verdi

Hırsızlık için bankaya girip kısa süre sonra kaçan zanlı, "Paraları bir türlü bulamadım, alarm çalınca panikleyip aşağı atladım" dedi.

DHA | 15.01.2020 - 10:37..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir banka şubesine havalandırma penceresinden giren hırsız, alarm çalınca paniğe kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, banka yetkilileri de güvenlik kamerasından içeride bir kişinin olduğunu belirledi. Ekipler, binanın etrafını sardı.

TESLİM OLDU

Bankanın kapıları kilitli olduğu için binanın çatısına çıkan Hasan T., kaçacak yerinin olmadığını fark edince yan taraftaki başka bir iş yerinin çatısına geçip, buradan da zemine atlayarak polise teslim oldu.

Bankaya giren zanlı: Paraları bir türlü bulamadım -1

"PARALARI BİR TÜRLÜ BULAMADIM"

Hasan T., ilk ifadesinde, "Paraları bir türlü bulamadım, alarm çalınca panikleyip aşağı atladım." dedi. Hasan T., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bankaya giren zanlı: Paraları bir türlü bulamadım -2

Bankaya giren zanlı: Paraları bir türlü bulamadım -3

Bankaya giren zanlı: Paraları bir türlü bulamadım -4

Bankaya giren zanlı: Paraları bir türlü bulamadım -5

Bankaya giren zanlı: Paraları bir türlü bulamadım -6

Bankaya giren zanlı: Paraları bir türlü bulamadım -7

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