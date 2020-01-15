Adana'da acemi hırsız yakayı ele verdi

Adana'nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir banka şubesine havalandırma penceresinden giren hırsız, alarm çalınca paniğe kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, banka yetkilileri de güvenlik kamerasından içeride bir kişinin olduğunu belirledi. Ekipler, binanın etrafını sardı.

TESLİM OLDU

Bankanın kapıları kilitli olduğu için binanın çatısına çıkan Hasan T., kaçacak yerinin olmadığını fark edince yan taraftaki başka bir iş yerinin çatısına geçip, buradan da zemine atlayarak polise teslim oldu.

"PARALARI BİR TÜRLÜ BULAMADIM"

Hasan T., ilk ifadesinde, "Paraları bir türlü bulamadım, alarm çalınca panikleyip aşağı atladım." dedi. Hasan T., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.























