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Adana'da acemi sürücü iki can aldı

Ehliyetsiz sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan iki yaşlı kadına çarparak, feci şekilde ölmelerine neden oldu.

İHA | 03.06.2019 - 14:08..
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S.K. ise çarptığı kadınlara bakıp fenalık geçirdi.

Korkunç kaza anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

FREN YERİNE GAZA BASTI, İKİ YAŞLI KADINI ÖLDÜRDÜ

S.K. isimli kadın, direksiyon eğitimi için erkek arkadaşının hafif ticari aracını kullanmak istedi. S.K. bir süre aracı, arkadaşı yanındayken sürmeye devam etti. Ancak S.K., heyecanlanıp fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda oturan akraba olan Münevver Can (74) ve Raziye Can’a (74) çarpıp, park halindeki araca sıkıştırdı.

Evlerinin önünde otururken araba çarptı

ÇARPTIĞI KADINLARI GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Kadın sürücü şok olmuş halde araçtan inerken, bir kişi ise arabaya binip aracı geri alarak kadınları sıkıştığı yerden kurtardı. S.K. ise çarptığı kadınlara bakıp fenalık geçirdi.

Adana'da acemi sürücü iki can aldı

ERKEK ARKADAŞI SUÇU ÜSTÜNE ALMAK İSTEDİ, ACEMİ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Bu arada vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslarla iki kadın hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis de kadın ve erkek arkadaşını, polis merkezine götürdü. Burada kadının ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken, erkek şahıs aracı kendisinin kullandığını söyledi, ancak güvenlik kamera kayıtlarından aracı kadının kullandığı tespit edildi. S.K., iki kişiyi öldürmekten sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İki kadın ise yakınları tarafından toprağa verildi.

Adana'da acemi sürücü iki can aldı

Münevver Can’ın eşi İbrahim Can eşinin ve bir akrabasının kaldırımda otururken bir hiç yüzünden hayatını kaybettiğini, aracın sahibinin kapı komşuları olduğunu ancak şikayetçi olduğunu söyledi.

Adana'da acemi sürücü iki can aldı

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