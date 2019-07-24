Adana’da aranan şüphelilere şafak operasyonu yapıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında çeşitli suçlara karışan 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞAFAK VAKTİ BASKINI

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yürütülen operasyon şafak vakti başladı.

POLİS HELİKOPTERİ HAVADAN DESTEKLEDİ

Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı yapılan operasyonda, şüphelilerin evleri dedektör köpekleri tarafından arandı. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Uyuşturucu ticareti, adam yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve gasp gibi çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi gözaltına alınarak, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.