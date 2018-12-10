taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2888
Euro
6.0459
Altın
1247.14
Borsa
92581.91
Gram Altın
212.133

Adapazarı'nda yan baktın kavgası

Yan bakmayla başlayan tartışma, 18 yaşındaki gencin kalbinden bıçaklanmasıyla son buldu.

DHA | 10.12.2018 - 14:36..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Olay, gece saatlerinde, Maltepe Mahallesi Altyol mevkisinde meydana geldi.

Tevfik T., arkadaşlarıyla birlikte otomobilde giderken, yolda yürüyen gençlerle 'yan bakma' yüzünden tartışmaya başladı.

İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Araçtan inenler ile yolda yürüyen gençler arasındaki tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. İki grup, yol ortasında birbirine girdi.

Otomobilden inenler arasındaki Tevfik T., kavga sırasında kalbinden bıçaklanarak, ağır yaralandı.

OLAY 112 ACİL SERVİSİNE İHBAR EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Servis ekipleri geldi. Tevfik T., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Genci bıçaklayan ile yanındaki kişi, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere 2 kişi, emniyete götürülürken, ekipler de olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Yoğun bakıma alınan Tevfik T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adapazarı'nda yan baktın kavgası


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın tartışılan çıkışı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın tartışılan çıkışı

927
Çevik kuvvete, protestoculara müdahale eğitimi

Çevik kuvvete, protestoculara müdahale eğitimi

103
Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

71
Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

43
Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

357
Sarı Yelekliler protestoları Seine Nehri’ne ulaştı

Sarı Yelekliler protestoları Seine Nehri’ne ulaştı

42
Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir