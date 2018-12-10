Adapazarı'nda yan baktın kavgası

102 yaşındaki kadın paraşütle atlayan en yaşlı kişi oldu

1 102 yaşındaki kadın paraşütle atlayan en yaşlı kişi oldu Avustralya'da 102 yaşındaki bir kadın 14 bin feet yükseklikten atladı. Yaşlı kadın bu atlayış ile "Dünyanın en yaşlı skydivingcisi" ünvanını aldı.

2 1919 - 1949 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları Türk sineması ne zaman ve nasıl başladı? Türk sinemasının ilk dönemi olarak kabul edilen 1919-1949 yılları arasında hangi romanlar filme uyarlandı?

3 Graham: ABD olmasa, Suudiler bir haftada Farsça konuşur Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham,"Biz olmasak Suudi Arabistan bir haftada Farsça konuşmaya başlar. Biz yardım etmesek orduları kese kağıdıyla bile savaşamaz." dedi.

4 Pepee dünya çocuklarıyla buluşacak Pepee'nin yaratıcısı Düşyeri, İngilizce ve Türkçe'den sonra Çince, Rusça, Çekçe ve Slovakça dahil olmak üzere toplam 6 farklı dilde çizgi filmin yayınını yapacak.

5 Tarihin mistik havasında kitap okuma keyfi Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesindeki, tarihi Hasan Paşa Hanı içinde bulunan ve kitapçıya dönüştürülen mekana gelenlerin kimi kitap satın alıyor kimi de burada kitap okumanın keyfini yaşıyor.

6 Kitab-ı Cihannüma restore edildi Osmanlı İmparatorluğu'nun basılan ilk eserlerinden Kitab-ı Cihannüma, İrlanda'daki Chester Beatty Kütüphanesi'nde ziyarete sunuldu.