Başakçılar tarlalarda kalmış hasadı veya bağlarda dökülmüş meyve ve sebzeleri toplamaya devam ediyor.

Adana'da halk, daha ürünlerini toplamadan tarlaya akın eden başakçılardan şikayetçi oldu. Polis, başakçılara karşı tarladada nöbet tutmaya başladı.

BAŞAKÇILAR VE ÜRETİCİLER ARASINDAKİ GERİLİM

Adana'da yaklaşık 20 gün önce turfanda patatesin hasadı başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hasadın başlamasıyla birlikte üretici, ürününü aldıktan sonra tarlada kalan patatesi toplamak isteyen başakçılar ile üreticiler arasında sıkıntı yaşanmaya başladı.

Adana'da başak timi nöbette ViDEO

BAŞAK TİMİ DEVREDE

Başakçılar üreticinin ürününü toplamasını beklemeden tarlaya girmek isteyince kavga bile çıktı. Bu nedenle bu yıl Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarındaki patates tarlalarında başakçıların tarlaya girmesini engellemek için "başak timi" oluşturdu.

'ÜRÜN TOPLANMADAN BAŞAKÇILAR GELDİ'

Polis bu nöbeti tutarken 155'e "Tarlada ürünümüzü toplamadan başakçılar tarlanın etrafını sardı yardım edin" ihbarı geldi. Bu ihbar üzerine harekete geçen başak timi hemen olay yerine giderek traktör, minibüs, kamyonet ve at arabasıyla patates tarlasına girmeye hazırlanan başakçıları uzaklaştırmaya çalıştı. Uzaklaşmak istemeyen başakçılara karşı cop çıkartan polis onlar tarladan uzaklaşana kadar takip etti.

ÜRETİCİLERİN BAŞAKÇILARLA BAŞI DERTTE

Üreticiler ise her yıl başakçılar ile başlarının dertte olduğunu ancak bir türlü çare bulunamadığını çözümün başak toplamaya gelenlerin evlerinden çıkmasının engellenmesi olduğunu söyledi.