taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7676
Euro
6.3579
Altın
1497.71
Borsa
101922.15
Gram Altın
277.575
Bitcoin
58048.68

Adana'da dolandırıcılık yapan kargo şebekesi yakalandı

Adana polisi, 6 kişinin kurduğu şebeke, kargo şirketlerinin sistemine girerek burada internet üzerinden sipariş veren şahısları görüp sahte kimlik düzenlediklerini tespit etti.

İHA | 12.09.2019 - 08:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen şikayetler üzerine bir çalışma başlatıldı.

DOLANDIRICILIK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Ekipler, vatandaşlardan gelen "internet üzerinden sipariş ettiğim telefon, bilgisayar, ziynet eşyası ve televizyonu benim adıma düzenlenmiş geçici kimlik bilgisi gösteren başka şahıslara verilmiş" diye gelen şikayetler üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı "resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" soruşturması başlattı.

Adana'da dolandırıcılık yapan kargo şebekesi yakalandı

6 KİŞİ ŞEBEKE KURDU

Yapılan çalışmada Adana polisi, Adana ve İzmir'de 1'i kadın 6 kişinin şebeke kurarak kargo şirketlerinin sistemine girdiğini ve burada internet üzerinden sipariş veren şahısları gördüklerini tespit etti.

Adana'da dolandırıcılık yapan kargo şebekesi yakalandı

ÇALDIKLARI ÜRÜNLERİ ALMAYA KALKTILAR

Ayrıca polis şahısların, vatandaş telefon, bilgisayar, ziynet eşyası ve televizyon siparişi verdiğinde harekete geçtiğini, hemen siparişi veren şahsın sistemden kimlik bilgilerini çalıp geçici kimlik bilgisi çıkartarak kargo şubesine giderek kargoyu aldığını saptadı.

Zanlıların kargoyu aldıktan sonrada çaldıkları ürünleri kendi kurdukları internet sitesi üzerinden satışa çıkardığı belirlendi.

Adana'da dolandırıcılık yapan kargo şebekesi yakalandı

PARASINI ALIP ÜRÜNÜ GÖNDERMEDİLER

Zanlıların kendi kurdukları internet sitesi üzerinden satış yaparken de dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Zanlıların internet üzerinden dolandırarak aldıkları ürünleri satışa çıkardıklarında vatandaşın, ürünü almak isteyince kredi kartından parayı çekip bazı ürünleri vatandaşlara göndermedikleri belirlendi.

Zanlıların bu yöntemli 9 kişinin yaklaşık 100 bin lira değerindeki ürününü aldıkları ve sattıkları saptandı. Ayrıca zanlıların kurdukları internet sitesinde bitcoin isimli sanal para karşılığında üyelik yaptıkları, siteye üye olanlarında kimlik bilgilerini ele geçirip bu şahısları da dolandırdıkları, elde ettikleri kimlik bilgilerini para karşılığı sattıkları ileri sürüldü.

Polis yaptığı bu tespitlerin ardından bugün şafak vakti Adana ve İzmir'de operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 1'i kadın 5 zanlı gözaltına alınırken 1 zanlının gözaltına alınma çalışması devam ediyor. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilip sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Seks yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

Seks yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

36
Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

152
Muharrem İnce, Ali Babacan sorusuna tepki gösterdi

Muharrem İnce, Ali Babacan sorusuna tepki gösterdi

59
Almanya'dan Türkiye'ye göçmen sitemi

Almanya'dan Türkiye'ye göçmen sitemi

100
Bolton'ın istifası için Trump'ın bahanesi

Bolton'ın istifası için Trump'ın bahanesi

43
Fransızlar, basketbolda 13 yıldır yenilgisiz ABD'yi devirdi

Fransızlar, basketbolda 13 yıldır yenilgisiz ABD'yi devirdi

13
KKTC’de askeri bölgede art arda patlamalar

KKTC’de askeri bölgede art arda patlamalar

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir