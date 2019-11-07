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Adana'da hırsızlık yapmadan önce kuaföre giden hırsızlar

6 evden 100 bin lira değerinde altın çaldığı iddiasıyla tutuklanan 3 kız çocuğunun hırsızlık yapmadan önce kuaföre gidip süslendikleri görüldü.

İHA | 07.11.2019 - 10:34..
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Adana genelinde son bir ayda 6 evden 100 bin lira değerinde altın çalınınca ev sahipleri polise başvurdu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri olayların meydana geldiği mahallede pusu atıp beklemeye başladı.

RÖNTGEN FİLMİYLE KAPILARI AÇMIŞLAR

Yapılan araştırmada, şüphelilerin aranması bulunan Gaco aşireti mensubu 16 yaşındaki iki kuzen E.Ç. ve D.Ç. ile 14 yaşındaki F.K. olduğu belirlendi. Polis, apartmanlara ev bakma bahanesiyle giren 3 kızın kapıları çalarak evlerin boş olup olmadığını kontrol edip, yangın merdivenlerinin kapı kilit dillerini röntgen filmiyle veya şampuan ambalajıyla kaydırarak açıp eve girdiğini belirledi.

Adana'da hırsızlık yapmadan önce kuaföre giden hırsızlar VİDEO

TANINMAMAK İÇİN ÖNCE KUAFÖRE GİDİP SÜSLENİYORLAR

Ekipler, ayrıca şüphelilerin tanınmamak için kuaföre gidip süslendiklerini, taktıkları eşarp ve şapkayla yüzlerini gizlediklerini tespit etti. Parmak izi bırakmamak için kapılara ellerinin tersiyle dokunan ya da ellerine çorap giyen 3 kız, polis tarafından hırsızlık yapmak için girdikleri bir apartmanda gözaltına alındı.

Adana'da hırsızlık yapmadan önce kuaföre giden hırsızlar

6 AYRI SUÇTAN YAKALANDILAR

Yaşları küçük olan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 6 ayrı hırsızlık olayının suçlusu olarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 zanlı tutuklandı. 

Adana'da hırsızlık yapmadan önce kuaföre giden hırsızlar

Adana'da hırsızlık yapmadan önce kuaföre giden hırsızlar

Adana'da hırsızlık yapmadan önce kuaföre giden hırsızlar

Adana'da hırsızlık yapmadan önce kuaföre giden hırsızlar

Adana'da hırsızlık yapmadan önce kuaföre giden hırsızlar

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